Braga pode regressar ao segundo lugar, mas tem de vencer em casa do rival Vitória

O Sporting de Braga pode subir, esta segunda-feira, ao segundo lugar da I Liga, no encerramento da 22.ª jornada, se vencer em casa do rival e vizinho Vitória de Guimarães, após a derrota do FC Porto.

Um dia depois de o Gil Vicente derrotar um clube azul e branco reduzido a nove unidades, por 2-1, no Estádio do Dragão, no Porto, os bracarenses entram em campo num clássico que, este ano, pendeu sempre a seu favor, nas duas ocasiões em que as equipas se encontraram.

Em Guimarães, e além do "assalto" ao segundo lugar, dado que são terceiros a dois pontos dos campeões em título, os comandados de Artur Jorge procuram "curar a ressaca" da eliminação da Liga Conferência Europa, às mãos da Fiorentina.

Pela frente terão o maior rival da história do clube, que é quinto, com 34 pontos, e quer, pelas 21h15, estragar os planos aos forasteiros e reforçar as aspirações europeias, podendo colocar em quatro pontos a vantagem para o sexto classificado, o Arouca.

O Braga pode ainda aproximar-se do líder Benfica, que venceu no sábado em Vizela (2-0) e lidera com oito pontos de vantagem para o FC Porto, para já segundo, e 10 para os minhotos.

Em quarto, com 41 pontos, está o Sporting, que recebe o Estoril Praia, 15.º com 22 pontos, pelas 19h00, de olho um deslize dos ‘guerreiros’, que estão a oito pontos no último lugar do pódio.

Os leões vêm de um apuramento na Liga Europa, em que afastaram o Midtjylland para marcar encontro com o Arsenal, líder da Liga inglesa, nos oitavos de final da competição.