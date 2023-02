Daniel Sousa. “Vitória especial”

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, dá crédito aos jogadores pelo triunfo (2-1) no Dragão.

“Esta vitória é totalmente dos jogadores. É uma vitória do sacrifício e do trabalho que eles têm feito e que se vai pagando com estes resultados. É uma vitória muito especial por ser em casa de um dos candidatos ao título. São só três pontos, mas há que sublinhar este resultado”, disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico gilista acrescenta: “Sabíamos que seria um FC Porto de orgulho ferido, com muita intensidade, mas estávamos preparados para essas situações. É verdade que entrámos um pouco intranquilos, mas, quando conseguimos estabilizar, começámos a encontrar soluções para o nosso jogo”.

Daniel Sousa comentando a vantagem de 11 para 9: “Naquela situação de vantagem numérica temos de saber gerir melhor o jogo. Obviamente queríamos atacar mais, podíamos ter criado mais perigo, mas houve momentos em que alguns jogadores queriam acelerar e outros acalmar. Serve de aprendizagem, porque tínhamos toda a vantagem e devíamos ter corrido mais riscos”.

O Gil Vicente derrotou o FC Porto por 2-1.