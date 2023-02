Boavista vence em Paços

O Boavista regressou às vitórias na I Liga, ao vencer por 3-1 no terreno do lanterna-vermelha Paços de Ferreira, para a 22.ª jornada, que lhe valeu a subida ao oitavo lugar.

Depois de quatro jogos sem ganhar, os axadrezados impuseram-se no terreno do Paços de Ferreira, que tinha vencido dois dos últimos três embates para a I Liga, com golos de Yusupha, aos 28 minutos, Ricardo Mangas, aos 47, e Kenji Gorré, aos 57, enquanto Butzke reduziu para os anfitriões, aos 61.

Com este triunfo, o oitavo, o Boavista subiu ao oitavo posto, com 29 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que somou a 16.ª derrota na competição, permanece na 18.ª e última posição, com 12 pontos, agora a quatro do Marítimo, 16.º, em lugar de play-off de manutenção e descida, e a 10 do Estoril Praia, primeira equipa a salvo, que visita o Sporting na segunda-feira.

Veja o resumo da partida: