Daniel Sousa quer Gil Vicente com "personalidade" frente ao FC Porto

O treinador Daniel Sousa espera um FC Porto com o “orgulho ferido” pela derrota de Milão, para a Liga dos Campeões, e pede um Gil Vicente com “personalidade” no Dragão.

“Vem [o FC Porto] com o orgulho um pouco ferido, vai ter um estádio a acarinhá-los porque fizeram uma exibição que merece esse carinho, verdade seja dita. Vejo um FC Porto bastante completo, tem um estilo de jogo bastante objetivo, com uma variabilidade maior em relação ao passado, o que dificulta muito os adversários”, disse Sousa, na antevisão ao jogo.

O treinador dos minhotos garantiu um Gil Vicente com a “mesma forma de estar”, com “personalidade” e que “não vai mudar o que quer que seja” frente aos dragões.

"Temos que ser estar no nosso melhor, as oportunidades que tivermos, temos que as aproveitar e não podemos conceder o mínimo. Na Taça da Liga, concedemos um golo aos dois minutos, numa desconcentração, que é uma das coisas que, contra uma equipa como o FC Porto, não podemos conceder."



Krticiuk e Ali Alipour, lesionados, Vitor Carvalho, castigado, e Carraça, emprestado pelos dragões, ficam de fora da partida.