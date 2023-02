O Arouca derrotou e ultrapassou o Casa Pia, em partida da jornada 22 da liga portuguesa.

Os arouquenses venceram por 2-0, com bis de Rafa Mujica na segunda parte.

Os casapianos terminaram a partida com 10 jogadores, após a expulsão de Beni, aos 75 minutos, ainda com 0-0 no marcador.

Com este triunfo, o Arouca sobe ao sexto lugar da liga, precisamente por troca com o Casa Pia (33/32 pontos).

Veja o resumo da partida: