Tulipa quer Vizela "compacto, coeso e agressivo" na receção ao Benfica

O treinador do Vizela, Tulipa, quer ver a sua equipa "compacta, coesa e agressiva" num jogo que perspetivou "complexo", frente ao líder da I Liga portuguesa de futebol, Benfica, relativo à 22.ª jornada.

O técnico de 50 anos prometeu que os minhotos vão encarar a receção às águias com "a mesma ambição" de qualquer outro jogo, apesar de ter reconhecido que a equipa treinada por Roger Schmidt apresenta "muita variabilidade ofensiva", assente "na largura dada pelos laterais" e "no jogo interior dos alas", o que obriga qualquer adversário a "fechar bem o espaço interior".

"Quando defrontamos o primeiro classificado, com uma variabilidade tão grande em termos ofensivos, o jogo torna-se complexo. Confiamos no conhecimento do jogo pelos nossos jogadores e na sua capacidade de adaptação. Temos de ser uma equipa compacta, coesa e agressiva. Se [o Benfica] ultrapassar a nossa primeira e segunda linhas de pressão, temos de saber parar o jogo", disse.

Além de conter a esperada "avalanche ofensiva do Benfica", o Vizela deve também exprimir o seu ADN, mostrando vontade de "mandar no jogo", de "ter bola" e de fazer os encarnados "perderem algumas unidades na pressão" para se lançar para o ataque, acrescentou Tulipa.

"Queremos arranjar espaço para ataques rápidos ou encontrar espaços para 'ferir' o adversário em ataque posicional. Mas, isso vai depender de como começarmos o jogo. Se não formos uma equipa rigorosa em termos táticos, que não tenha ambição e vá para jogo só para defender, não vamos ser capazes de fazer o que procuramos", completou.

O técnico avisou também que o Vizela, 10.º classificado, tem pela frente uma "luta muito grande" para alcançar a manutenção, numa fase do campeonato em que restam disputar 13 jornadas e em que há equipas mais "abaixo na tabela" em "grande forma", depois de reforçadas no mercado de transferências de janeiro.

O Vizela, 10.º classificado da I Liga portuguesa, com 26 pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 56, em partida agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.