Penafiel vence na Trofa e continua invicto com Hélder Cristóvão

O Penafiel foi até casa do Trofense vencer, por 2-1, no início da 22.ª jornada da II Liga.

Adriano Castanheira abriu o marcador logo aos 7 minutos de jogos. O jogo complicou-se muito para o Trofense com a expulsão, por acumulação de amarelos, de Mozino, nos descontos do primeiro tempo.

O avançado Roberto fez o segundo à entrada para a segunda parte, aos 50 minutos. O Trofense carregou, apesar de ter menos um jogador em campo, e reduziu aos 74 por Okitokandjo. Caio Secco, guarda-redes do Penafiel, acabou por ser eleito o melhor jogador em campo.

O Penafiel continua invicto desde a chegada do treinador Hélder Cristóvão, com duas vitórias e dois empates. À condição, a equipa do Vale do Sousa sobe ao 6.º lugar da tabela, com 30 pontos, a 10 de um lugar de subida direta e a oito do Farense, em lugar de "play-off".

Já o Trofense está em apuros. Não sai da zona de descida e continua no 17.º lugar, com 19 pontos. Pode ver Covilhã aproximar-se e B SAD, Nacional e Mafra escaparem na luta pela manutenção.