Estoril oficializa saída de Nélson Veríssimo

O Estoril Praia anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Nélson Veríssimo para a saída do treinador.

Veríssimo não resiste aos maus resultados: deixa a equipa no 15.º lugar do campeonato, com sete pontos de vantagem para a zona de despromoção. O Estoril soma seis derrotas nas oito jornadas disputadas desde o Mundial e, nos últimos 17 jogos para todas as competições, perdeu 12 e só venceu dois.

Em comunicado, esta sexta-feira, o clube agradece ao técnico, de 45 anos, "todo o trabalho realizado e compromisso demonstrado", e anuncia que o novo treinador "será anunciado nos próximos dias".

Nélson Veríssimo, de 45 anos, fez toda a carreira de treinador no Benfica até, na temporada passada, subir, pela segunda vez, ao cargo de treinador interino da equipa principal, para colmatar a saída de Jorge Jesus. Ficou até ao final da época e, no verão, rumou ao Estoril.