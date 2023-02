Presidente do Moreirense nega acusação de corrupção a envolver Alfa Semedo

O presidente do Moreirense diz-se "estupefacto" com a notícia de alegada corrupção a envolver o antigo médio do Moreirense, Alfa Semedo, num caso que remonta à época 2017/18.

Segundo a TVI, o Ministério Público investiga a possibilidade de o Benfica ter tido acesso à Liga dos Campeões, naquela temporada, graças a um lance em que Alfa Semedo, alegadamente, cometeu um penálti de forma premeditada.

Vítor Magalhães, em entrevista a Bola Branca, esta quarta-feira, defende Alfa Semedo, jogador que foi recomprado pelas águias aos Moreirense no final dessa temporada. e garante transparência total.

"Não é admissível que as pessoas levantem uma questão destas, porque tudo isto é transparente. Se foi para o Benfica é porque os técnicos do Benfica quiseram e porque o presidente do Benfica quis. É um jovem e é dos jovens que o nosso país precisa", começa por dizer o dirigente minhoto, que se coloca à disposição para todos os esclarecimentos junto das autoridades.

"Estou estupefacto. O Moreirense a servir de arma de arremesso para outras guerras? Na democracia não vale tudo. O que lhe posso dizer é que o Moreirense está disponível, como já esteve, para esclarecer tudo. Há situações que não podemos permitir que nos belisquem", finaliza Vítor Magalhães.

A grande penalidade, que decidiu o jogo da 34.ª jornada de 2017/18, foi convertida por Jonas, ao minuto 51. Castigou uma mão na área de Alfa Semedo, que, de acordo com a TVI, o MP suspeita ter sido premeditada.

Em troca, o Moreirense teria recebido 2,5 milhões de euros por 50% do passe do médio, que fez 16 jogos pelo Benfica na época seguinte. Mais tarde, Alfa foi emprestado a Nottingham Forest e Reading, de Inglaterra.

O golo de Jonas confirmou o segundo lugar e consequente apuramento para a Champions. O Benfica terminou o campeonato com mais três pontos que o Sporting, que perdeu no terreno do Marítimo, por 2-1. À entrada para a última jornada, águias e leões estavam em igualdade pontual, mas o Sporting tinha vantagem no confronto direto.

Em causa estavam 43 milhões de euros, prémio de qualificação para a Liga dos Campeões. Ainda segundo a TVI, este caso insere-se num megaprocesso que corre contra o Benfica há cinco anos.

Veja o vídeo do lance do penálti e do golo: