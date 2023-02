Gorby regressa aos convocados do Braga para Florença

A convocatória de Gorby Baptiste é a grande novidade dos convocados do Sporting de Braga para o jogo com a Fiorentina, em Itália, para a segunda mão do "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

O médio francês, de 20 anos, não joga desde o início de dezembro, devido a lesão. Também regressam aos eleitos de Artur Jorge o guarda-redes Bernardo Fontes e o extremo Roger, que costumam atuar na equipa B.

Braga parte para Florença com poucas esperanças de apuramento para os oitavos de final. A equipa portuguesa perdeu, em casa, por 4-0, na primeira mão, na passada quinta-feira, e, apesar de os golos fora já não contarem o dobro, terá de operar um pequeno milagre para dar a volta.

O Sporting de Braga defronta a Fiorentina, no Estádio Artemio Franchi, na quinta-feira, às 20h00. Encontro que terá relato online em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.sapo.pt.

Convocados do Braga:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Bernardo Fontes;



Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Serdar Saatçı, Sequeira, Paulo Oliveira, Joe Mendes e Borja;

Médios: André Horta, Racic, Pizzi, Gorby, Castro, Pedro Santos;

Avançados: Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Roger, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Banza, Bruma e Iuri Medeiros.