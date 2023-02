Vítor Campelos: "Sofremos dois golos algo infantis"

Vítor Campelos considera que a dá os parabéns aos seus jogadores pela atitude, no entanto, considera que o Desportivo de Chaves ofereceu dois golos "infantis", na derrota (3-2) frente ao Sporting.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Chaves felicita os seus jogadores "pela atitude que tiveram durante todo o jogo", especialmente pela reação à entrada "forte" do Sporting, que resultou num golo.

"Depois do golo, equilibrámos o jogo. Ainda antes do empate podíamos ter marcado. Na segunda parte, acertámos algumas coisas, mas podíamos e devíamos ter feito melhor. Sofremos dois golos algo infantis, algo consentidos. Eram perfeitamente evitáveis. Fomos tentando chegar ao segundo golo para termos hipótese de discutir o resultado, mas marcámos já tarde demais", lamenta.

Campelos destaca que, do onze inicial que venceu, por 2-0, em Alvalade, na primeira volta, nove jogadores mudaram para este jogo. O treinador considera que falta "mais confiança" à sua equipa, para "ter mais bola e dominar o jogo".

"Os jogadores bateram-se bem. Não é o resultado que queríamos, mas acaba por se aceitar. Creio que tivemos uma boa atitude", realça.