Nota 4 para Hélder Malheiro. Decisões corretas nos penáltis

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 para a arbitragem de Hélder Malheiro no Benfica-Boavista, com vários lances polémicos, principalmente na segunda parte.

A primeira parte foi "tranquila" para o árbitro. Aos 17 minutos, Camará pisa Rafa Silva, mas cartão amarelo é justificado.

"Houve questões em relação à cor do cartão, mas estão os dois em corrida e há um pisão. O amarelo é bem mostrado, nunca merecedor de vermelho", começa por avaliar.

Bruno Lourenço "colocou-se a jeito" de um segundo cartão amarelo: "A entrada de Bruno Lourenço não é, por si, merecedora de segunda cartão. Mas colocou-se a jeito".

A segunda parte começou com dois pedidos de penálti para o Benfica, mas lances foram bem analisados por Hélder Malheiro e pelo VAR.

"Aos 46 minutos, Rafa chuta na relva num lance com Bracali. Não há infração. Aos 47, Bracali e Gonçalo Ramos disputam lance no ar, mas o guarda-redes disputa a bola. Boa decisão também".



O penálti assinalado pelo Benfica é também uma boa decisão do VAR, que chamou Hélder Malheiro a ver as imagens. "Existe o pisão de Sasso. Difícil de ver em campo, mas VAR teve razão no conselho que deu ao árbitro"

"Muito boa gestão disciplinar, nota 4 para Hélder Malheiro", conclui Paulo Pereira.