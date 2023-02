Nota 3 para António Nobre. Três decisões de penálti certas e uma errada

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribui Nota 3 ao trabalho de António Nobre no Desportivo de Chaves 2-3 Sporting, da jornada 21 da I Liga.

No entender do comentador de arbitragem, António Nobre acertou em três decisões na área, mas falhou numa, apesar de ter contribuído "positivamente para o desenrolar do jogo".

Na primeira parte, houve três lances capitais. Uma aos seis minutos, em que o árbitro assinalou um penálti "inteiramente justo" a favor do Sporting, por derrube "desnecessário" de Rodrigo Moura a Paulinho; o segundo aos 17 minutos, quando Euller rematou para mão de Pedro Gonçalves, que, no entanto, tinha o braço encostado ao corpo, pelo que "não havia motivo" para penálti - "boa decisão" da equipa de arbitragem; e o terceiro, o grande erro do jogo.

"Má decisão aos 24 minutos, num lance difícil. Coates não tem o braço completamente encostado ao corpo e faz o movimento em direção à bola, intercetando-a. É um lance difícil, o videoárbitro pode assumir que é interpretação de António Nobre, mas parece-me ter ficado penálti por assinalar contra o Sporting", comenta Paulo Pereira.



Na segunda parte, houve novo lance de grande penalidade, aos 83 minutos, e o VAR Bola Branca aprova a decisão de António Nobre.

"O segundo penálti assinalado ao Sporting foi absolutamente justo, Habib empurrou Pote pelas costas", explica.

Nos três golos anulados - um ao Chaves e dois ao Sporting -, todos por fora de jogo, as decisões foram corretas.