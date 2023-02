Luís Freire. “Merecíamos um ponto no mínimo”

Veja também:

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, sai do Dragão “orgulhoso” com a sua equipa, apesar da derrota 1-0.

“Estou orgulhoso da minha equipa e do seu crescimento. Mas entrámos tímidos no jogo: temos de ter personalidade em qualquer estádio, temos de jogar no Dragão como na Luz: só isso vai dar maturidade à equipa para jogar fora como joga em casa. Temos capacidade para assumir o nosso jogo, o que fizemos. Fomos pressionando o FC Porto a jogar menos bem, na primeira parte, tivemos algumas ocasiões, o golo anulado é uma grande jogada”, lembrou Luís Freire.

Em declarações à Sporttv, o técnico vilacondense lamenta o lance em que “estragaram a pintura” e sofreram o único golo do encontro em cima do intervalo.

“Estragámos a pintura num lance [1-0, o golo do FC Porto] para o qual estávamos avisados, mas estas equipas não perdoam. O FC Porto criou uma oportunidade na primeira parte e fez um golo, nós tivemos vários e obrigámos o Diogo Costa a defender”, referiu.

Freire acrescenta que na segunda parte, pediu aos jogadores “coragem para ganhar o jogo, que ficou mais aberto. Nunca nos rendemos, tivemos o Boateng na cara do Diogo para fazer o golo: vejam que acabámos com mais remates do que o FC Porto na casa do Porto. Faltou o golo. O empate não era despropositado, e sem ponta de arrogância o digo: penso que merecíamos um ponto aqui no mínimo”.

Olhando para a frente no campeonato, o técnico fez as contas: “Precisamos de três ou quatro vitórias, mas com esta personalidade e vontade e estes jogadores, com o apoio dos nossos adeptos, vamos conseguir”.

