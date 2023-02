Campelos quer voltar a vencer o Sporting

O treinador do D. Chaves manifestou-se "confiante" para a receção ao Sporting, em encontro da 21.ª jornada da I Liga de futebol, num campo "tradicionalmente difícil" para os leões, onde os transmontanos têm registado "bons resultados".

Depois de, na primeira volta do campeonato, o D. Chaves ter feito história ao vencer o Sporting (2-0) em Alvalade, os transmontanos querem voltar a vencer os leões em casa, para a I Liga, o que não acontece desde 1997/98.

"Apesar de o Desportivo de Chaves não ganhar [em Trás-os-Montes, para o campeonato] desde 1997/98, creio que faz sempre bons resultados com o Sporting, em casa. É um campo que, tradicionalmente, é difícil para o Sporting", frisou Vítor Campelos na conferência de antevisão ao encontro.

Contudo, o treinador defende que "não há jogos iguais", avançando que o jogo de segunda-feira vai ser "totalmente diferente daquele que foi em Alvalade", no qual, "independentemente" das escolhas do técnico 'leonino', "com toda a certeza" os transmontanos vão defrontar "uma equipa forte".

"Vamos defrontar uma excelente equipa, muito bem orientada. O Rúben [Amorim] tem feito um trabalho fantástico no Sporting. Sabemos que vamos defrontar um adversário com muita qualidade, mas também estamos muito confiantes com aquilo que podemos fazer", vincou.

Vítor Campelos conta, porém, com uma extensa lista de baixas para a receção ao Sporting, em que constam os lesionados Edu, João Correia, Obiora, Sarr, Paulo Vítor, Arriba e o castigado Bruno Langa, a par de duas peças em dúvida, Luther Singh e Héctor Hernández, uma situação que diz ser "recorrente".

"Desde que cheguei a Chaves, em nenhuma convocatória tive os jogadores todos. O nosso lema é todos juntos somos mais fortes, e temos essa convicção, mas, também, amanhã [segunda-feira] possivelmente já vamos ter jogadores para preencher o banco, ainda que alguns ainda não possam ser utilizados durante o tempo que desejaríamos", alertou.

Ainda assim, afirmou estar "confiante" nos jogadores que irão entrar em campo, num encontro em que espera ter o apoio dos adeptos transmontanos.

"Amanhã [segunda-feira], com certeza que aqueles que jogarem de início, aqueles que forem chamados durante o jogo, vão dar uma boa resposta. Gostava de ter o apoio dos nossos adeptos, que são extremamente importantes, e sentir o apoio deles. Vai ser muito importante nesta nossa caminhada até ao fim do campeonato", concluiu.

O D. Chaves, 11.º classificado, em igualdade com o Vizela, o Boavista e o Portimonense, com 26 pontos, recebe o Sporting, quarto, com 38, na segunda-feira, às 19:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.