P. Ferreira ganha no Estoril

O Paços Ferreira venceu em casa do Estoril por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que volta a dar alento aos pacenses na luta pela fuga à despromoção.

O triunfo foi praticamente construído na primeira parte, em que o Paços, que somou a terceira vitória nos últimos seis jogos, chegou aos 2-0 com golos de Butzke, aos 16 minutos, e de Nigel Thomas, aos 26.

O Estoril, que somou a quinta derrota nos últimos seis jogos, ainda reentrou na discussão aos 50, com o tento de Francisco Geraldes, mas Holsgrove, aos 64, recolocou os dois golos de diferença.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira, que se mantém no último posto, atinge os 12 pontos, menos um do que o Marítimo, penúltimo classificado e derrotado hoje em Portimão, e a três do Santa Clara, situado no 16.º posto, de acesso ao “play-off” de manutenção, enquanto o Estoril é 14.º, com 22 pontos, ainda com sete de avanço para a zona aflita do campeonato.

Veja o resumo da partida: