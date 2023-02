Voo do Marítimo cancelado devido às condições meteorológicas na Madeira

O Marítimo não conseguiu viajar, esta sexta-feira, para o sul do país, onde defronta, no sábado, o Portimonense, para a Liga de futebol, porque o avião falhou a aterragem na Madeira devido ao vento forte.

O plantel verde-rubro tinha inicialmente viagem marcada para as 11h00, mas, segundo fonte do emblema insular disse à agência Lusa, "o voo foi cancelado, porque o avião que iria realizar a viagem não conseguiu aterrar na Madeira".



A mesma fonte avançou que o clube está a tentar arranjar solução para que a deslocação seja realizada ainda esta sexta-feira, tendo em conta "a previsão de uma melhoria das condições meteorológicas a partir da tarde".

Já um avião que transportava mais de 80 adeptos maritimistas que vão marcar presença no Estádio Municipal de Portimão conseguiu levantar voo rumo ao continente por volta da 13h00.

O Marítimo, 17.º e penúltimo colocado da I Liga, com 13 pontos, visita o Portimonense, 12.º classificado, com 23, no sábado, às 15h30, para a 21.ª ronda.