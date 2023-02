PSP deteve seis adeptos da Fiorentina e há feridos

A PSP, de Braga, confirma que foram “detidos seis adeptos afetos” à Fiorentina, equipa italiana que defrontou o Sp. Braga para a Liga Conferência.

Estes elementos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Guimarães esta sexta-feira, confirma a PSP.

Em comunicado, as autoridades dizem que se verificou “a existência de agressões entre os adeptos” e também ataques a polícias “através do arremesso de artigos pirotécnicos, pedras, garrafas, paus e impactos com cintos”.

“No decorrer desta ação registaram-se ferimentos em dois

Polícias e em alguns adeptos”, lê-se no comunicado.

Dentro das quatro linhas, a Fiorentina goleou o Sp. Braga, por 4-0, na primeira mão da Liga Conferência.