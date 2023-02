Mau tempo na Madeira adia Portimonense-Marítimo de sábado

A Liga Portugal comunica, esta sexta-feira, que o Portimonense-Marítimo, da 21.ª jornada da I Liga, foi adiado das 15h30 para as 18h00 de sábado, devido ao atraso na viagem dos madeirenses para o continente.

O voo da equipa do Marítimo para Portugal continental estava marcado para as 11h00. No entanto, o avião destinado para o efeito falhou a aterragem no Aeroporto Cristiano Ronaldo, devido ao vento forte.

Os insulares só conseguiram partir às 18h56, quando as condições meteorológicas já tinham melhorado, e têm chegada a Lisboa prevista para as 20h30. Depois disso, ainda terão de viajar para o Algarve.

Face ao contratempo, a Liga acedeu à alteração de horário do jogo com o Portimonense, agora marcado para as 18h00 de sábado.

O Marítimo, 17.º e penúltimo colocado da I Liga, com 13 pontos, visita o Portimonense, 12.º, com 23, no Estádio Municipal de Portimão.