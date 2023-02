Luís Freire quer voltar a vencer o Porto, mas agora no Dragão

O Rio Ave foi uma das duas equipas nas provas internas, para lá do Benfica, que venceu o FC Porto esta temporada. O treinador Luís Freire quer repetir a boa exibição, mas agora no Dragão.

"Essa vitória já foi há 17 jogos e o que temos de fazer é o que fizemos nesse e noutros que tivemos entretanto. Queremos uma equipa coesa e comprometida, com muita atenção aos pormenores, porque qualquer pormenor conta em jogos contra equipas tão fortes. Temos o nosso plano de jogo bem definido", disse, em conferência de imprensa.

O FC Porto vive o melhor período da época, proibido de perder pontos, mas com muitos lesionados. Luís Freire "não fala da casa dos outros", mas destaca a forma do campeão nacional.

"Estão há 21 jogos em perder, com nove vitórias seguidas e isso diz tudo, mas temos tanta coisa para nos preocuparmos que não podemos olhar para o momento do FC Porto, que tem muitas lesões, mas tem também um plantel cheio de qualidade. Com as nossas armas vamos à procura da vitória como fazemos em todos os jogos, sabendo que será extremamente complicado e com o máximo de respeito pelo nosso adversário", disse.



A equipa de Vila do Conde terminou ciclo de seis jogos sem vencer com um triunfo frente ao Estoril, em casa, na última jornada.

"As vitórias são sempre boas. Crescemos um pouco nestes últimos dois jogos, já com o Sporting fizemos um bom jogo, apesar da derrota e com o Estoril tivemos a capacidade de ferir o adversário e voltar a ganhar. Isso dá-nos alento, mas este jogo não tem nada a ver a última vitória. As vitórias trazem mais confiança, mas tivemos de dedicar todo o tempo que restou nos últimos quatro dias a preparar o jogo", termina.

O FC Porto-Rio Ave joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.