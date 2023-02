Gil Vicente e Vizela inauguram jornada 21 com empate

A jornada 21 do campeonato arrancou com um empate, a um golo, entre Gil Vicente e Vizela, em Barcelos, esta sexta-feira.

Um autogolo de Bruno Wilson deu vantagem aos galos, aos 55 minutos, mas Kiki Afonso restabeleceu o empate ao minuto 87.

Já nos descontos, Vítor Carvalho deixou o Gil Vicente reduzido a dez jogadores, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, os gilistas sobem, à condição, ao 13.º lugar, com 23 pontos, oito acima da linha de água. O Vizela ascende, provisoriamente, a nono, com 26 pontos, a sete dos lugares europeus.