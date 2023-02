Clóvis é eleito o melhor jogador do mês da II Liga pela terceira vez

André Clóvis, avançado do Académico de Viseu, foi eleito o melhor jogador do mês da II Liga pela terceira vez esta época.

O avançado só não venceu o prémio referente a setembro, uma vez que foi eleito nos meses de agosto, outubro/novembro e, agora, dezembro/janeiro.

Desde o regresso da II Liga após a pausa para o Mundial até ao final de janeiro, Clóvis marcou oito golos em seis jogos, num período no qual o Académico venceu 14 pontos em 18 possíveis.

Clóvis recebeu 19,26% dos votos dos treinadores principais da competição e bateu a concorrência de Ronaldo (Estrela da Amadora), de 8,89%, e de Nené (Vilafranquense), com 8,15%.

O ponta de lança brasileiro é o melhor marcador da II Liga com 16 golos em 20 jogos disputados. O Académico de Viseu é o 4.º classificado da II Liga, com 34 pontos, a três do Estrela da Amadora, em 2.º lugar, no lugar de subida direta.