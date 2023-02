Aursnes é "uma peça mais da máquina" do Benfica

João Alves, antigo médio do Benfica, considera que Fredrik Aursnes é "um excelente jogador de equipa", sendo "uma peça mais da máquina" de Roger Schmidt.

Em declarações a Bola Branca, depois da eleição do médio norueguês como o jogador da semana da Liga dos Campeões, João Alves elogia-o pela abnegação em prol do coletivo, que esta época está "muito forte".

"O Benfica, esta época, vale essencialmente pelo seu grande coletivo. Depois, uns jogadores aparecem num jogo, outros noutro. [Aursnes] é um excelente jogador de equipa, taticamente disciplinado. É uma peça mais da máquina", salienta o antigo jogador das águias.

Para João Alves, o Benfica de Schmidt "é uma máquina muito boa de jogar futebol".

Benfica favorito, Boavista perigoso

O próximo adversário do Benfica é o Boavista, na Luz, no jogo de fecho da jornada 21 da I Liga. João Alves, que passou por ambos os clubes, atribui favoritismo aos encarnados, contudo, deixa um aviso.

"São duas equipas que estão a jogar bem e, é evidente que, o Benfica é o grande favorito deste jogo. Mas o Boavista vai fazer todos os possíveis para contrariar o Benfica", adverte.

O Benfica, que lidera o campeonato com mais cinco pontos que o FC Porto, entrará em campo, nesta ronda, após o rival.

Os dragões jogam frente ao Rio Ave dois dias antes de o Benfica receber o Boavista. Todavia, João Alves relativiza esta questão de calendário e prefere sublinhar as "dificuldades" do conjunto de Sérgio Conceição, relacionadas com as lesões. Mais do que a eventual "pressão" que deste contexto possa surgir.