Sérgio Vieira é o treinador do mês da II Liga

Sérgio Vieira, do Estrela da Amadora, foi eleito pelos seus pares o melhor treinador da II Liga nos meses de dezembro e janeiro.

O técnico de 40 anos reuniu a preferência dos treinadores do escalão, com 22,96% dos votos. Em segundo lugar ficaram Jorge Costa, do Académico de Viseu, e Pedro Moreira, do Torreense, ambos com 14,81%.

Em dezembro e janeiro, ou seja, desde o regresso da competição após pausa para o Mundial, o Estrela da Amadora não perdeu qualquer jogos. Venceu três e empatou outros três, resultados que colocam o Estrela da Amadora num lugar de subida direta à I Liga, no 2.º posto, com 37 pontos, a nove do líder Moreirense.

Ao longo da carreira, Sérgio Vieira conta com passagens pelo Farense, Famalicão e Moreirense. Conta com duas subidas à I Liga no currículo.