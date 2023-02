Fiorentina deu "passo em frente", mas tem de ser "competente" na segunda mão

A Fiorentina deu "um passo em frente" rumo aos oitavos de final da Liga Conferência, com a goleada, por 4-0, no terreno do Sporting de Braga, no entanto, o seu treinador exige competência para o jogo em Florença.

Na conferência de imprensa pós-jogo, Vincenzo Italiano destaca "ritmo e dinamismo" da sua equipa, que mesmo em vantagem numérica soube "manter a concentração" e interpretar bem o que o jogo pedia.

"Estou feliz, porque hoje [quinta-feira] conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos. Demos um passe em frente, mas temos de estar sempre atentos e concentrados. Temos de ser competentes no jogo da segunda mão, com esta qualidade e com concentração", salienta.

Braga e Fiorentina voltam a encontrar-se, para a segunda mão do "plaly-off", na próxima quinta-feira, às 20h00, no Estádio Artemio Franchi. Jogo com relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença.