Artur Jorge admite que o Braga deitou "tudo a perder", mas defende jogadores

Artur Jorge assume que o Sporting de Braga deitou "tudo a perder" ao ser goleado pela Fiorentina, por 4-0, em casa, na primeira mão do "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador dos minhotos garante, contudo, que não fica "em momento nenhum com amargo de boca com a equipa, porque os jogadores trabalharam imenso".

"Foram muito comprometidos até ao final. Na segunda parte, com menos um jogador, com mais dificuldade em equilibrar o jogo. (...) Temos de saber assumir que hoje não fomos a equipa que costumamos ser. O resultado é de facto muito duro, mas saber porquê e como é que perdemos é para mim o ponto chave deste jogo", salienta o técnico.

Perante um resultado tão desequilibrado, Artur Jorge reconhece que "não vale a pena esconder que a eliminatória está muito difícil":

"As nossas reais possibilidades são muito poucas, nesta altura. Temos de ser frios nesta análise, porque hoje deitámos tudo a perder."

O Braga visita a Fiorentina, para a segunda mão do "plaly-off", na próxima quinta-feira, às 20h00. O jogo no Estádio Artemio Franchi terá relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença.