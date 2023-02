“É legitimo o Sp. Braga pensar em vencer a Liga Conferência”

Luís Filipe acredita que o Sporting de Braga pode conquistar a Liga Conferência. O antigo jogador do clube faz uma comparação de forças e, além de considerar que Artur Jorge tem uma equipa capaz, a competição "não tem os nomes mais fortes".

“Acho legítimo que o Braga pense em vencer a Liga Conferência, ou chegar à final. Apesar de [a competição] ter alguns clube de renome, não tem os mais fortes”, avalia Luís Filipe, em entrevista a Bola Branca.

No "play-off" da competição, eliminatória para a qual o Braga se qualificou, depois de ter sido segundo classificado na grupo da Liga Europa, o adversário é a Fiorentina, 13.ª classificada da liga italiana.

O antigo lateral direito recorda que a Fiorentina "já foi uma equipa muito forte", mas considera que, neste momento, "está ao alcance do Braga".

"Acredito que o Braga é competitivo o suficiente para discutir o jogo. Ainda que não seja uma eliminatória fácil, está ao alcance do Braga”, conclui.

O Sporting de Braga estreia-se no "play-off" da Liga Conferência esta quinta-feira, na Pedreira. O jogo da 1.ª mão, diante da Fiorentina, está marcado para as 17h45. Jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.