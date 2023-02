"Direção do Vitória terá de explicar melhor negócio com investidor"

Luís Cirilo considera que a entrada de um investidor na SAD do Vitória Sport Clube é determinante para sustentar o clube, do ponto de vista financeiro, e alavancá-lo, do ponto de vista desportivo. Nesse mesmo comprimento de onda, a direção do Vitória, liderada por António Miguel Cardoso, anunciou um princípio de acordo com o fundo V Sports, detentor do Aston Villa, para a veda de 46% do capital social da sociedade.

O antigo vice-presidente do clube, e atual membro da Comissão do Centenário, coloca algumas dúvidas sobre se este é o parceiro ideal, tendo em conta os detalhes já conhecidos do negócio e o valor injetado no clube. Essencial, sublinha, é que fique salvaguardado que o Vitória tenha sempre posição maioritária na SAD. Algo que é também inegociável para António Miguel Cardoso, que apresentará a proposta aos sócios, em Assembleia Geral.

"O Vitória, para recuperar de mais de uma década de atraso, em que tem andado a marcar passo, apenas com um ou outro sucesso pontual, precisa de um investidor que traga mais-valia financeira e desportiva, e que permita ao Vitória recuperar o seu lugar, de quarto clube português. Se é com este negócio ou não, face ao que se sabe, não me parece que seja possível pelo valor que estamos a falar. Mas é preciso esperar por mais explicações. Agora que é preciso fazer um negócio destes, não tenho a mínima dúvida", reconhece o antigo dirigente, em entrevista à Renascença.