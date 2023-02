"Sporting de Braga quer conquistar a Liga Conferência"

O Sporting de Braga tem condições para conquistar a Liga Conferência e vai jogar a prova com o objetivo da a conquistar.

A opinião é de Meyong, o antigo avançado dos minhotos, que diz em Bola Branca que o plantel de Artur Jorge tem qualidade para ter sucesso nas competições europeias, mas também a nível interno onde vai lutar pelo campeonato.

"O Braga tem todas as condições, o plantel que tem mostra isso, tanto a nível interno como externo. O Braga neste momento está a lutar para ser campeão e o plantel que tem está formado para isso. Na Liga Conferência tem condições para ganhar, e tenho a certeza que vai jogar para conquistar esse troféu", garante.

Meyong jogou no Braga entre 2008 e 2011 e esteve no plantel que chegou à final da Liga Europa em 2010/11.

A participação do Braga na Liga Conferência começa com a receção à Fiorentina esta semana, um jogo que Meyong antevê de qualidade, e numa eliminatória que o Braga tem condições para ultrapassar a equipa italiana: "Vai ser um bom jogo porque as duas equipas são fortes, mas o Braga tem todas as condições para passar a eliminatória".

"Não vai ser fácil, mas o que melhorou muito no Braga nos últimos anos foi o plantel, que está muito mais forte e que dá mais opções ao treinador, que tem no banco, não só um ou dois, mas vários jogadores que podem entrar e mudar o jogo. Essa é a diferença que tem o Braga atual do de antigamente, e já não vende jogadores com facilidade, pensando primeiro no projeto desportivo, e isso mostra o caminho quer o clube está a ter", afirma.

Nesta declarações à Renascença, Meyong especificou a participação do Braga no campeonato português, onde os minhotos vão querer um lugar que dê Champions na próxima época.

"Se o Braga não conseguir chegar ao título de campeão, vai tentar segurar uma vaga na Liga dos Campeões, com o segundo ou o terceiro lugar, e isso é o mínimo que espera. Mas como não é bom lutar por um objetivo pequeno, é melhor olhar para a frente do que para trás. A ideia é correr atrás do Benfica, porque indo atrás do Benfica o Braga afasta-se do Sporting e tenta apanhar o Porto", conclui.

O Sporting de Braga-Fiorentina está agendado para as 17h45 de quinta-feira, com relato transmitido no site da Renascença.