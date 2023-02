Grupo do Aston Villa chega a princípio de acordo por 46% da Vitória de Guimarães SAD

Aston Villa e Vitória de Guimarães anunciaram, esta terça-feira, um princípio de acordo para que o fundo V Sports, detentor do clube inglês, adquira 46% do capital social da SAD do Vitória de Guimarães. Operação que permitirá um encaixe imediato de 5,5 milhões de euros.

Em comunicado, o Vitória informa que o clube "irá manter-se como acionista maioritário da sociedade desportiva" (apenas 3,16% do capital social está distribuído por pequenos acionistas). A operação carece de aprovação dos sócios em assembleia geral, ainda por agendar.

Caso os sócios validem o negócio, o Conselho de Administração passará a ser composto por três administradores da SAD do Vitória e dois afetos ao fundo V Sports. O objetivo, explica o Aston Villa, em comunicado, é "criar uma sinergia entre os clubes" do grupo, de forma a "encorajar a partilha de redes de 'scouting' mundiais, metodologias de formação, boas práticas e estratégias de desenvolvimento da formação na Europa e em África".

O Vitória de Guimarães acrescenta que o V Sports suportará o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a aplicar em dois anos, "tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob condições preferenciais".