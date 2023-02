Rio Ave regressa às vitórias ao fim de sete jornadas

O Rio Ave regressou às vitórias ao fim de sete jogos, esta segunda-feira. A equipa de Vila do Conde derrotou o Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 20.ª jornada do campeonato.

Foi um jogo em cheio para Luís Freire, cujas substituições resultaram em cheio. O treinador lançou André Pereira aos 61 minutos e, quatro minutos depois, o avançado abriu o marcador. Ao quinto minuto de descontos, João Graça, que entrara a meio da primeira parte para o lugar do lesionado Miguel Baeza, fixou o resultado final.

O Rio Ave não vencia desde 13 de dezembro, quando derrotaram o Farense na fase de grupos da Taça da Liga. É preciso recuar ao dia 12 de novembro para encontrar a última vitória dos vila-condenses para o campeonato.

O Estoril estende a série negativa de resultados na I Liga: desde a jornada dez, só venceu dois dos 11 jogos que disputou e perdeu oito (empatou outro).

Com este resultado, o Rio Ave sobe ao 11.º lugar, com 24 pontos, mais dois que o Estoril, 13.º. Ambos têm uma margem confortável sobre o Santa Clara, primeira equipa abaixo da linha de água, com 15 pontos.