"Parece fácil". Soares Dias bate recorde com o 24.º clássico da carreira

Artur Soares Dias igualou Lucílio Batista no topo da lista de árbitros com mais clássicos apitados. O juiz da AF Porto esteve na vitória do FC Porto, por 2-1, em Alvalade, e assinalou o recorde nas suas redes sociais.

"Atingi o bonito número de 24 clássicos/dérbis. Em Portugal só comparável com Lucílio Batista que, até hoje, era o árbitro com mais clássicos. Os recordes são para serem batidos, já só espero pelo próximo. Parece fácil", atira.

O árbitro de 43 anos subiu à primeira categoria em 2004 e é internacional desde 2010. Esta época, já tinha estado no Benfica-Sporting, na 16.ª jornada da I Liga.

O videoárbitro (VAR) Bola Branca atribui nota 4 a Artur Soares Dias no clássico entre Sporting e FC Porto. Paulo Pereira considera que Artur Soares Dias esteve "à altura dos acontecimentos".