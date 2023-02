Dez golos em dois empates na II Liga

Não houve vitórias, mas também não faltou espetáculo nos dois jogos da II Liga desta segunda-feira. BSAD e Penafiel empataram por 2-2 e Mafra e Nacional por 3-3, num total de dez golos, no encerramento da 20.ª jornada.

No Jamor, Chico abriu o marcador para a BSAD aos 23 minutos, contudo, quatro minutos depois, Boni empatou com um autogolo. A equipa da casa voltou a colocar-se em vantagem à hora de jogo, por intermédio de João Lima, mas Reko repôs a igualdade aos 72 minutos.

Em Mafra, também houve um vaivém de golos. O Nacional adiantou-se aos 12 minutos. Pedro Lucas igualou seis minutos depois, no entanto, ao minuto 28, Pipe Gómez recolocou os madeirenses na frente do marcador. O golo de Luís Esteves aos 53 minutos parecia ter garantido a vitória do Nacional, mas o Mafra reagiu a tempo. Pité reduziu seis minutos mais tarde e, ao minuto 72, Pedro Lucas bisou para o empate.

Mafra, Nacional e BSAD deixam tudo na mesma na fuga à descida. Os azuis continuam no 16.º lugar, de acesso ao "play-off" de manutenção, com 20 pontos, menos um que o Nacional, primeira equipa acima da linha de água, e Mafra, logo acima na tabela, em 14.º. O Penafiel sobe ao décimo posto, com 26 pontos.