Corrida a dois pelo título: Benfica "pressionado" até ao clássico com o FC Porto

Corrida a dois e o Benfica de olhos postos no retrovisor até ao clássico com o FC Porto, à jornada 27. Esta é a previsão do treinador Manuel José, no dia seguinte à vitória portista em Alvalade.

Com mais de 500 jogos na I Liga, o treinador aponta ao Benfica a maior dose de pressão, apesar dos cinco pontos que garantem a liderança isolada do campeonato.

“O Porto não vai desistir de poder ganhar este campeonato e o Benfica sabe que não pode facilitar nada, pelo que a pressão está do lado do Benfica. O clássico na Luz vai ser determinante”, diz, em Bola Branca.

"Com jogadores da equipa B ninguém ganha campeonatos"

Já o Sporting está definitivamente afastado da corrida pelo título. Manuel José iliba de responsabilidades Rúben Amorim e encontra outras justificações para a má época dos leões.

“Têm saído jogadores importantes e o Sporting tem jogado com miúdos. Com jogadores da equipa B ninguém ganha campeonatos. O menos culpado é Rúben Amorim, o Sporting joga com aquilo que pode e pode pouco. Não se pode exigir campeonatos quando tem de se cingir a lançar miúdos”, afirma, em entrevista à Renascença.

Quanto ao Sporting Braga, goleado duas vezes, por 5-0, em casa do Sporting, não será candidato ao título. Manuel José entende que resultados como esses, em jogos importantes, limitam as ambições minhotas.

“Uma equipa que perde duas vezes com um Sporting extremamente irregular, num total de 10-0, não me vão dizer que é candidata ao título. Só por clubismo ou brincadeira é que se pode dizer que o Braga é candidato”, atira.

"VAR é o culpado da desconfiança para com o árbitro"

As arbitragens têm sido ponto de constante contestação em todas as competições nacionais esta temporada. A 14 jornadas do fim do campeonato, Manuel José deixa um conselho aos clubes: olhem mais para os videoárbitros (VARs) do que para os árbitros.

“O árbitro está debaixo de uma pressão muito grande, o VAR tem de ser uma ajuda e não tem sido, tem sido pior. Têm de começar a penalizar mais vezes o VAR do que os árbitros, porque é o culpado da desconfiança para com o árbitro”, conclui.

Manuel José orientou, entre outros clubes, em Portugal, Benfica, Sporting, Boavista, Braga e Vitória de Guimarães. Sentou-se no banco em mais de 500 jogos na Liga e venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Pelo Al-Ahly, do Egito, conquistou quatro vezes a Ligas dos Campeões africana, além de outros 12 títulos.