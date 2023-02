Boavista e Casa Pia anulam-se no encerramento da jornada 20

Boavista e Casa Pia anularam-se no encontro de encerramento da 20.ª jornada do campeonato, no Estádio do Bessa, esta segunda-feira.

A equipa de Petit foi mais dominadora e acertou três vezes nos ferros. Aos 65 minutos, ficou com a missão dificultada, devido à expulsão de Seba Pérez, por acumulação de amarelos. Ainda assim, foi o Boavista a dispor das melhores oportunidades de golo até ao final do jogo.

O Casa Pia coloca um ponto final na série de duas derrotas consecutivas, contudo, continua sem vencer, ao fim de três jogos (um deles para a Taça de Portugal), e só tem uma vitória nas últimas seis partidas.

O Boavista reage à derrota da jornada anterior, no entanto, também só venceu um dos últimos seis jogos que disputou (empatou três e perdeu dois, contra as quatro derrotas e um só empate do Casa Pia).

Com este resultado, o Casa Pia falha a colagem ao Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 33 pontos, mais dois que os gansos, sextos. A equipa de Filipe Martins soma mais um ponto que o Arouca, sétimo.

Já o Boavista recupera a oitava posição, com 26 pontos, os mesmos do Desportivo de Chaves, sétimo classificado. Está a sete da Europa.