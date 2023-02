Sporting de Braga equipa busto de Cristiano Ronaldo a rigor

Por um dia ou, pelo menos, umas horas, o busto de Cristiano Ronaldo é adepto do Sporting de Braga.

Na chegada ao Aeroposto Cristiano Ronaldo, na Madeira, este domingo, para defrontar o Marítimo, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, o Braga publicou uma foto, nas redes sociais, do busto do internacional português vestido com uma camisola do clube minhoto.

"Quando na Madeira...", lê-se, em inglês, na legenda da imagem.

O Sporting de Braga, terceiro classificado do campeonato, com 43 pontos, menos dez que o líder, o Benfica, defronta, este domingo, a partir das 20h30, o Marítimo, 17.º e penáltimo colocado, com 13 pontos, menos seis que o Gil Vicente, primeira equipa acima da linha de água.