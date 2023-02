Braga ganha na Madeira e reforça terceiro lugar

O Sp. Braga ganhou ao Marítimo (2-1) com reviravolta no marcador, em partida da jornada 20 da I Liga.

Os arsenalistas estiveram a perder, graças a um tento de Riascos, mas empataram, por Banza, no minuto seguinte.

O golo decisivo ocorreu nos descontos da primeira parte, por Racic, da marca de grande penalidade.

Com este triunfo, os Guerreiros do Minho reforçam o terceiro lugar, com oito pontos de vantagem sobre o Sporting que, este domingo, perdeu contra o FC Porto.

Destaque ainda para a expulsão de Edgar Costa. Entrou ao minuto 82, mas ainda foi a tempo de ver dois cartões amarelos e o correspondente vermelho.

Com mais esta derrota, os insulares mantêm os 13 pontos e continuam num perigoso 17.º lugar.

Veja o resumo da partida: