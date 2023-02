Académico Viseu derrota Farense na estreia de José Mota

O Académico Viseu venceu o Sp. Farense, por 2-0, em partida da jornada 20 da II Liga.

Numa partida que colocou frente a frente dois candidatos à subida, foi a equipa da casa a levar a melhor.

Os tentos da equipa de Jorge Costa foram apontados por Famana Quizera e Yuri Araújo, ambos a passe de Gautier Ott.

Nota para a expulsão de Toro, do Académico Viseu, a cerca de 25 minutos do fim.

Com este triunfo, o Académico Viseu passa a somar 34 pontos e é quarto classificado na II Liga, com menos um ponto que a turma algarvia, que este domingo estreou José Mota no comando técnico.

Nos lugares de subida direta estão Moreirense, com 46 pontos, e Estrela Amadora, com 37.

Também este domingo, a UD Oliveirense venceu o FC Porto B.