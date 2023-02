Estrela Amadora derrota Benfica B

O Estrela Amadora venceu o Benfica B, por 2-1, e sobe, à condição, ao segundo lugar da II Liga.

Pelos tricolores marcaram Ronaldo Tavares e Ronald.

Já pelos encarnados descontou o central Lacroix.

Nota para Schjelderup, que desperdiçou uma grande penalidade cometida sobre Tengstedt.

Os encarnados saíram com muitas queixas da arbitragem, com especial destaque para um golo anulado a Henrique Pereira nos descontos.

Com este triunfo, o Estrela Amadora sobe aos 37 pontos, menos nove do que o líder Moreirense. Já o Benfica B é nono classificado, com 26 pontos.