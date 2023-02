A partida entre o Canelas e a Sanjoanense, para a jornada 18 da Série A da Liga 3, esteve interrompida durante cerca de 15 minutos.

Os jogadores do Canelas abandonaram o relvado, aos 75 minutos, após a expulsão do terceiro jogador da equipa no jogo.

O encontro foi retomado ao minuto 90 e o árbitro concedeu 18 minutos de compensação.

O jogo terminou 3-2 para a equipa visitante.