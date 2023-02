Arouca vence Santa Clara

O Arouca derrotou o Santa Clara, por 1-0, em partida da jornada 20 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Alan Ruiz.

A equipa açoriana continua sem vencer desde a chegada do técnico Jorge Simão.

Com este triunfo, o Arouca sobe ao sexto lugar, com 30 pontos, os mesmos de Casa Pia (quinto) e Vitória de Guimarães (sétimo), que têm menos um jogo.

Com o sétimo jogo seguido sem vencer na I Liga, o Santa Clara mantém-se na 16.ª posição, de acesso ao "play-off" de manutenção, com 15 pontos, mas pode ainda cair para lugares de descida, caso o Marítimo vença no domingo o Sporting de Braga.

Veja o resumo da partida: