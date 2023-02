O treinador Rui Borges oficializou a rescisão de contrato com o Vilafranquense e, no mesmo dia, foi oficializado no comando técnico do Mafra.

O acordo com o Vilafranquense foi confirmado nas redes sociais, a meio da tarde desta sexta-feira.

Horas depois o clube confirmou a contratação de Ricardo Chéu para o cargo.

No mesmo dia, Rui Borges assinou com o Mafra, clube que tinha demitido Ricardo Sousa.