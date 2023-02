Nota 3 para Tiago Martins. “Expulsões justas”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Tiago Martins, árbitro do Sp. Braga – Benfica, partida da Taça de Portugal.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “não esteve muito certo na questão disciplinar”, mas que as duas expulsões de jogadores do Benfica são “justas”. Foi uma “arbitragem de altos e baixos”.

No lance da expulsão de Bah, o jogador “não tinha intenção, mas colocou em perigo a integridade física de Pizzi”.

Já os dois amarelos a Morato são também “justos”.

Na primeira parte, nota ainda para Racic, que fica no limite do amarelo após lance com João Mário.

A queda de Gonçalo Guedes é um “contacto natural” e, por isso, não é grande penalidade, considera Paulo Pereira.

Gilberto deveria ter visto amarelo por ter entrado antes do tempo na altura da substituição.

Na segunda parte e prolongamento foi curto o tempo de descontos.

O amarelo a Diakaté não faz sentido, já Victor Gomez “deveria ter visto amarelo”

No final das contas, nota 3 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o Sp. Braga eliminou o Benfica da Taça de Portugal nas grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar.