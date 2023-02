Nacional "tem garantido o direito a sonhar" na Taça de Portugal

O Nacional ganhou o direito a sonhar com a presença na final da Taça de Portugal. O clube madeirense, atualmente na II Liga, está nas meias-finais da prova e tem encontro marcado com o Sporting de Braga.

Em declarações à Renascença, Rui Alves, presidente do Nacional, sublinha que o clube não é favorito, mas vai continuar a ambicionar chegar ao Jamor.

"São momentos muito felizes que têm este poder de exaltação emotiva. O Nacional tem garantido o direito a sonhar. É nesse sentido que partimos para as meias-finais. Naturalmente que não somos os favoritos, vamos ter um adversário que já é um grande em Portugal. Favoritismo cabe ao Sporting de Braga", começa por dizer.

Para chegar à meia-final, o Nacional goleou o Casa Pia, a revelação da I Liga, num jogo em que equipa de Filipe Martins jogou reduzida a 9 elementos. Antes, Rabo Peixe, Tondela, Oliveirense e Angrense ficaram pelo caminho.

Nas meias-finais terá de defrontar o Sporting de Braga a duas mãos, o que não favorece os clubes mais pequenos no entendimento de Rui Alves.

"Ser a duas mãos faz com que a imprevisibilidade baixe um pouco. Um grande pode falhar num jogo, mas já não falhará em dois, mas ninguém tirará o mérito ao Nacional enquanto equipa de II Liga de ter chegado às meias-finais", diz.

Apesar da boa prestação na Taça, está a ser uma época difícil para o Nacional, na luta pela manutenção na II Liga. A redução dos apoios do governo regional e o crescente investimento dos restantes clubes dificulta a vida de clubes como o Nacional.

"A realidade das equipas da Madeira alterou substancialmente. Dependíamos muito da estratégia do governo. Houve uma alteração substancial no financiamento público e há uma dificuldade acrescida para lutar por objetivos mais altos. Antes, o confronto era entre clubes de sócios. A SAD do Nacional ainda é detida a 100% pelo clube, ainda é dos sócios, mas a maioria dos clubes que enfrentamos deixaram de ser", termina.