O Torreense venceu o Moreirense, por 1-0, em partida da jornada 20 da II Liga.

O golo do triunfo foi apontado por Simão Rocha, na última jogada da partida.

É a segunda derrota do líder Moreirense no campeonato. Apesar disso, os cónegos lideram a II Liga com 11 pontos de vantagem sobre o Sp. Farense, que só joga domingo contra o Académico Viseu.

Já a equipa de Torres Vedras passa a somar 24 pontos.