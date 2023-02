"Havia necessidade". Portimonense foi o clube que mais contratou em janeiro

Não se contam pelos dedos das mãos os reforços que assinaram pelo Portimonense no mercado de inverno. São 11 caras novas no clube algarvio, sendo que a SAD apostou forte na defesa, tendo contratado seis jogadores para esse setor.



Em declarações à Renascença, o presidente da SAD, Rodiney Sampaio, explicou a abordagem ao mercado.

"Havia a necessidade de reforçar alguns setores principalmente a nível de extremos e na parte defensiva porque os únicos titulares eram o Relvas e o Pedrão", afirma.

Outra prioridade do Portimonense foi trazer juventude e experiência. Aliás, a média de idades dos 11 jogadores é de 25 anos. Entre eles estão nomes ligados ao futebol português como Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, e o ex-Benfica Yony González. Todos chegaram a custo zero ou por empréstimo.

"Neste momento há pelo menos duas a três opções para cada posição", afirmou o dirigente do clube algarvio.

Portas trancadas a saídas

Ao mesmo tempo que entraram muitos jogadores, a prioridade da SAD também foi manter os elementos-chave: "Recebemos propostas por jogadores como o Filipe Relvas, Luquinha, Pedrão e Bryan Róchez, mas recusámos porque queremos cumprir o nosso objetivo que é a permanência".

Uma equipa nova para Paulo Sérgio, mas até podiam ter chegado mais nomes. "Até levantei as mãos com o fecho da janela. Esperava por esse momento porque quanto mais mexes no mercado mais boas opções encontras, mas achamos que os que chegaram vão ajudar e muito", vincou.

São 11 jogadores que chegam com a missão de ajudar o Portimonense a garantir a permanência o mais depressa possível. Os algarvios estão no 11.º lugar da I Liga, com 23 pontos somados.