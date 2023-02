Artur Jorge. Expulsão? “É óbvio que sim, ajudou a mudar o que era o jogo”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, reconhece que a expulsão de Alexander Bah ajudou à passagem dos arsenalistas para as meias-finais da Taça de Portugal.

“A passagem é merecida, não tenho dúvidas sobre isso. Conseguimos algo extraordinário e estamos muito satisfeitos por passar este adversário poderoso. Se a expulsão ajudou? É óbvio que sim, ajudou a mudar o que era o jogo até aí. O Benfica fez um golo de bola parada, depois disso teve mais bola, geriu a vantagem e nós estávamos a ter dificuldades em contrariar porque gostamos de ser nós a ter a bola. Senti a equipa desconfortável. A expulsão, justa, na minha opinião, mudou, claramente, o jogo a nosso favor”, disse.

O técnico arsenalista acrescenta: “A partir daí fomos mais dominadores, na segunda parte tivemos umas cinco ou seis oportunidades, até uma bola no ferro que podia ter evitado o prolongamento”.

“Este é o resultado do nosso trabalho, sacrificamo-nos muito, com enorme paixão por este clube. Esta etapa está concluída e já pensamos no jogo no Funchal, com o Marítimo”, referiu ainda Artur Jorge.

O Sp. Braga eliminou o Benfica da Taça de Portugal nas grandes penalidades, após 1-1 no final do tempo regulamentar.