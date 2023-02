António Salvador. "Vitória justa e grande arbitragem"

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, considera “justa” a vitória dos arsenalistas sobre o Benfica na eliminatória da Taça de Portugal e considera que houve uma “grande arbitragem”.

"Foi uma vitória justa, um jogo longo, onde se defrontaram duas grandes equipas, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas foi um jogo justo para o Sp. Braga vencer esta eliminatória, os jogadores estão de parabéns, assim como a massa associativa, que ajudou a equipa", referiu António Salvador.

O líder dos arsenalistas considera que Bah foi bem expulso e que o árbitro Tiago Martins fez uma “grande arbitragem”.

"Vocês são os analistas, vocês é que são da comunicação, foi uma grande arbitragem, a expulsão não deixa dúvidas para ninguém, é clara, onde o jogador vai ao tornozelo do outro, podia ter acabado a época para o jogador. Estiveram três grandes equipas em campo", acrescentou.

Salvador aproveitou para deixar críticas à organização das partidas: "Temos vindo a trabalhar, temos tido alguns percalços também, temos mais uma final no domingo com pouco tempo de preparação, não consigo perceber porque não jogámos ontem. O Benfica teve oportunidade de adiar esse jogo do fim de semana, o Sp. Braga não teve, deviam defender as equipas que estão nas competições europeias, este jogo deveria ter sido jogado ontem”.

O Sp. Braga eliminou o Benfica da Taça de Portugal, nas grandes penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar.