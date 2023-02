Sindicato propõe equiparação salarial e proteção na maternidade para a próxima época

O Sindicato de Jogadores (SJ) formalizou junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira, uma proposta de acordo coletivo de trabalho para o futebol feminino em Portugal.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do SJ enuncia algumas das principais linhas do documento, como "a equiparação salarial em relação ao futebol masculino, a proteção na maternidade e a prevenção do assédio laboral e sexual". Joaquim Evangelista expressa a vontade de que este acordo possa entrar "em vigor na próxima época desportiva".

"Não podemos ficar pelas promessas, por medidas programáticas, temos de concretizar o apoio à mulher no desporto, e em particular ao futebol feminino", salienta o presidente da associação sindical.