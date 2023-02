O médio Matheus Bueno deixa o Gil Vicente e escreve mensagem nas redes sociais.

“Hoje encerro o meu vínculo com o Gil Vicente. Queria agradecer tudo o que fizeram por mim no tempo em que estive aqui. Obrigado. Desejo boa sorte ao clube”, escreveu o brasileiro no Instagram.

O jogador chegou na época passada e participou em 53 jogos.

A equipa de Barcelos ainda não confirmou a saída.